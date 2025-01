Negen doden gemeld bij grote Israëlische inval in Jenin op de Westoever

Sinds maandagochtend voert Israël een grote legeroperatie uit in de stad Jenin op de bezette Westelijke Jordaanoever. Operatie Iron Wall, zoals het leger de inval noemt, duurt naar verluidt nog meerdere dagen.

Volgens de Palestijnse autoriteiten zijn negen mensen gedood en tientallen mensen verwond. De directeur van het ziekenhuis in Jenin zegt dat artsen en verplegers zijn geraakt door Israëlische kogels.

Jenin is een stad waar diverse gewapende groeperingen in verzet komen tegen de Israëlische militaire bezetting van de Westoever. De Israëlische premier Netanyahu stelt dat de aanval nodig is om aan Iran gelinkte militanten te bestrijden. Hamas beweert dat Netanyahu vooral wil doorvechten om aan de macht te kunnen blijven.

Het is onduidelijk hoeveel burgers of gewapende militanten zijn gedood of gewond zijn geraakt. In de statistieken van de Palestijnse Autoriteit (PA) wordt daar geen onderscheid tussen gemaakt. De PA is officieel de machthebber in de gebieden op de Westoever waar de Palestijnen een mate van zelfbestuur hebben.

Eerdere invallen door Palestijnse Autoriteit

Onlangs hebben ook ordetroepen van de PA invallen gedaan in Jenin, in een poging het gebied onder controle te krijgen. Bij deze wekenlange aanvallen vielen meerdere burgerdoden.

De operatie van het Israëlische leger gaat gepaard met luchtaanvallen en drones. Ook worden pantservoertuigen en trucks ingezet. De inval doet denken aan de negen dagen durende militaire operatie van Israël in september in Jenin. Daarbij werd een deel van de stad verwoest met bulldozers en luchtaanvallen. Israël hanteert als beleid dat het huizen van terreurverdachten sloopt.

Het Israëlische leger heeft niet gereageerd op de beschuldiging dat er vandaag op medisch personeel zou zijn geschoten. Ook is er nog niet bekendgemaakt hoeveel militanten zijn gedood, of hoeveel er zijn gearresteerd. In Palestijnse media wordt gesproken over diverse arrestaties verspreid over de Westoever.

Correspondent Nasrah Habiballah was in december 2023 in Jenin en maakte daar deze video over Israëlische invallen: