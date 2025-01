Ook zwaarst gestraften voor Capitoolbestorming weer op vrije voeten

In de VS zijn na de inauguratie van Trump de eerste Capitoolbestormers vrijgekomen. Ook twee van de zwaarst gestraften zijn weer op vrije voeten: voormalig Proud Boys-leider Enrique Tarrio en Oath Keepers-oprichter Stewart Rhodes.

Met de gratieverlening aan meer dan 1500 Capitoolbestormers loste Trump een verkiezingsbelofte in. De deelnemers aan de aanval op het Amerikaanse parlementsgebouw, nu vier jaar geleden, waren in zijn ogen "patriotten". De dag die door de FBI werd gekenmerkt als "binnenlands terrorisme" werd door Trump tijdens de verkiezingscampagne afgedaan als een "dag van liefde".

De vraag was nog of hij ook de zwaarst gestraften onmiddellijk zou laten gaan. Dat blijkt nu het geval.

Aanzetten tot opstand

Proud Boys-leider Tarrio zat in Louisiana een celstraf van 22 jaar uit voor zijn rol in de bestorming. Hij was er die dag zelf niet bij, omdat een rechter hem vanwege een ander vergrijp verboden had om in Washington te zijn.

Maar volgens de rechtbank die hem de celstraf oplegde, gaf hij op afstand leiding aan zijn extreemrechtse organisatie die bij de aanval voorop ging. Tarrio nam voor het proces afstand van het geweld, maar ontkende niet dat hij zijn aanhang had aangemoedigd. Hij werd veroordeeld voor het aanzetten tot een opstand.

Die veroordeling is door Trump niet teruggedraaid, hij krijgt gratie. Tarrio's advocaat bevestigt dat hij inmiddels op vrije voeten is. Ook twee andere prominente Proud Boys leden, Joseph Biggs (17 jaar) en Zachary Rehl (15 jaar), zijn of komen weer vrij.