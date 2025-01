Rijksmuseum heeft beeld van beroemde Bernini permanent in bruikleen

Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft een beeld van de Italiaanse kunstenaar Bernini permanent in bruikleen van een particulier. Het is het enige beeld van de wereldberoemde beeldhouwer in Nederland. "Een historische aanwinst", zegt directeur Taco Dibbits.

Het gaat om een terracotta modelbeeld van de Griekse zeegod Triton, staand op een schelp. Het beeld werd in 1653 in opdracht van paus Innocentius X gemaakt voor een fontein op het Piazza Navona in Rome.

Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) geldt als de belangrijkste beeldhouwer van de Italiaanse barok. "Hij was een grote inspiratiebron voor de beeldhouw- en schilderkunst uit Rome in de zeventiende eeuw", benadrukt Dibbits. "Op de belangrijkste pleinen heeft hij hele grote beelden neergezet."

Zo staan er in Rome onder meer zijn bekende beelden Apollo en Daphne en de Extase van de Heilige Theresia. Ook ontwierp hij het Sint-Pietersplein en het bronzen baldakijn in de Sint-Pietersbasiliek in het Vaticaan, net als de Vierstromenfontein op het Piazza Navona.

Stadhuis van Amsterdam

Zijn bijzondere kunst zorgde ervoor dat veel Nederlanders in de zeventiende eeuw naar Rome zijn gereisd. Veel kunstenaars lieten zich inspireren door Bernini. Zo ook de Vlaamse Artus Quellinus die in dezelfde tijd als Bernini in Rome verbleef. "Hij was de beeldhouwer van het Stadhuis van Amsterdam wat nu het Paleis op de Dam is. Quellinus maakte alle decoraties op de buiten- en binnenkant. Je ziet dat de beeldhouwkunst in het Stadhuis op Bernini geïnspireerd is", aldus Dibbits.

De museumdirecteur is logischerwijs trots om het werk van Bernini tentoon te kunnen stellen. "Om nu hier een beeld van de meester zelf in Nederland te kunnen tonen, is fantastisch."

Studiemodel

Er is nog een tweede terracotta versie van het beeld. Dat bevindt zich in het Kimbell Art Museum in Texas in de Verenigde Staten. Dat model is gedetailleerder afgewerkt en werd waarschijnlijk door Bernini gemaakt als geschenk voor de paus nadat de fontein was voltooid. Het model in het Rijksmuseum is daarentegen een studiemodel.

In 2020 was het beeld al eens te zien in het museum in Amsterdam tijdens de expositie Caravaggio - Bernini.