Uitspraak in stikstofzaak Greenpeace: dwingt rechter kabinet in te grijpen?

Andere argumenten die de overheid aanvoerde om niet tot een aanscherping te komen, waren dat veel stikstof al lang geleden op de natuur terecht is gekomen, dat niet te bewijzen zou zijn dat de natuursoorten echt onherstelbaar beschadigd raken en dat de rechter ook de belangen van derden zoals de toeleverindustrie en veevoederindustrie moet meewegen.

Stikstofdossier onder hoogspanning

De Greenpeace-zaak komt niet bepaald gelegen voor het kabinet, want na een periode met wat minder nieuws over stikstof, staat het stikstofdossier sinds kort weer onder hoogspanning. Belangrijkste reden daarvoor is de uitspraak die de Raad van State vorige maand deed, waardoor bedrijven met terugwerkende kracht zonder vergunning zitten en dus illegaal worden. Ook maakt het vergunningverlening in de toekomst nog moeilijker.

Naar aanleiding van die uitspraak besloot premier Schoof een speciale ministeriële commissie op te tuigen, die de omvang van de problemen in kaart moet brengen en die vervolgens op moet lossen. De afloop van de Greenpeace-zaak is van belang voor alle betrokken ministers in die commissie.

De rechtbank Den Haag doet vandaag om 10.00 uur uitspraak. Als Greenpeace of de Staat het oneens is met de uitspraak, kunnen ze nog in hoger beroep gaan bij de Raad van State. Dat moet binnen zes weken.