Twee doden bij crash vliegtuigje en paragliders in Frans skigebied

In het zuidoosten van Frankrijk zijn twee mensen om het leven gekomen toen hun vliegtuigje in botsing kwam met een paraglider. Het toestel crashte en de inzittenden, twee mannen van 58 en 26 jaar, overleefden de klap niet.

Het ongeval gebeurde in Méribel-les-Allues, in de Savoie-streek. Volgens de Franse nieuwssite Le Dauphine stortte het vliegtuigje neer op een leegstaand chalet. Waarschijnlijk is het vliegtuig in botsing gekomen met een tweepersoonsparaglider.

"Ik hoorde en vliegtuig en toen ik omhoog keek zag ik een ski vallen en de paragliders in de bomen landen", zegt een ooggetuige tegen de site. "Het vliegtuig vloog achter een gebouw langs, ik heb het niet op het chalet zien botsen".

De paragliders raakten niet gewond, maar verkeerden wel in shock. Hulpdiensten trokken massaal uit naar de plek. Berging van de slachtoffers werd bemoeilijkt door de instabiele constructie van het dak van de chalet.

De oorzaak van de crash en de omstandigheden worden onderzocht.