Techbedrijven investeren miljarden in nieuw AI-initiatief in VS

Op zijn eerste volledige werkdag als president heeft Donald Trump een samenwerkingsverband aangekondigd tussen OpenAI, Softbank en Oracle. In de komende vier jaar wordt er gezamenlijk minstens 500 miljard dollar geïnvesteerd in kunstmatige intelligentie (AI) in de Verenigde Staten.

De gezamenlijke onderneming, genaamd Stargate, gaat een computerinfrastructuur creëren om AI aan te drijven. Voor het project zijn grote datacenters en energiecentrales nodig, in eerste instantie zullen deze gebouwd worden in de Amerikaanse staat Texas. Volgens Trump zal Stargate goed zijn voor 100.000 banen en hij spreekt van "het grootste AI-infrastructuurproject ooit".

Orcale-oprichter Larry Ellison zei op de persconferentie dat er ook al gekeken wordt naar uitbreiding op andere locaties. Volgens hem kan het project de gezondheidszorg verbeteren door patiëntgegevens te analyseren en artsen te helpen.

Met de aankondiging wil de kersverse president aantonen dat onder zijn leiding de economie een impuls krijgt. Het lag al in de lijn der verwachting dat de Verenigde Staten graag grote investeringen in datacenters zou willen zien. De Amerikaanse investeerder Blackstone schatte vorig jaar oktober in dat er over vijf jaar tijd 1 biljoen wordt geïnvesteerd.

Saltman vs. Musk

Voor OpenAI-topman Sam Altman is de gezamenlijke aankondiging met Trump aan zijn zijde een succes. De 39-jarige Altman staat namelijk op slechte voet met Elon Musk, zijn mede-oprichter van OpenAI. Musk is een naaste vertrouweling van Trump en heeft sinds 2023 zijn eigen AI-bedrijf: xAI.