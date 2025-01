Atalanta doet goede zaken in Champions League, prins William ziet Villa in vorstendom verliezen

Bij Atalanta had Marten de Roon uiteraard weer een basisplaats - op het middenveld dit keer - maar de aanvoerdersband zat voor de gelegenheid over aan routinier Rafael Tolói die bij uitzondering weer eens aan een wedstrijd mocht beginnen.

Tegenstander Sturm Graz was met drie schamele punten (behaald tegen Girona) al zo goed als uitgeschakeld en de Oostenrijkers bleken in Bergamo ook geen partij voor de club, die afgelopen zondag verloor van Napoli en zo de koppositie in de Serie A moest afstaan.

Toch was de eerste reuzenkans voor de bezoekers via Amady Camara, die ongehinderd het veld kon oversteken en de bal oog in oog met doelman Marco Carnesecchi naast schoof.

In de eerste de beste tegenaanval gleed topscorer Mateo Retegui echter de 1-0 achter Graz-doelman Kjell Scherpen.