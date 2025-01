PSV overwint griep, sneeuwballen en strijd: 'Zo'n wedstrijd geeft energie'

In de eerste helft ging het zelfs fantastisch. "We begonnen goed, meer kan ik niet verwachten. In de eerste helft was er geen vuiltje aan de lucht, we maken drie goals en gaan heerlijk de rust in."

'Meer dan alleen dat hoofd'

Zoals zo vaak was het Luuk de Jong die met zijn hoofd PSV op het goede spoor zette. "Luuk is een wapen, laat dat duidelijk zijn. Maar het is natuurlijk meer. Ook Luuk is meer dan alleen maar koppen. Als je kijkt hoe hij ballen vasthoudt en hoe we door hem kunnen doorvoetballen. Dan zie je dat hij veel meer is dan alleen dat hoofd."

'Het hoofd' glunderde van oor tot oor na afloop. De eerste helft was er een van sneeuwballen en kopballen, beaamde hij. "Joey werd wel een paar keer geraakt", lachte De Jong. "En daarna legt hij ze zo lekker neer, ik kon ze gewoon inkoppen."