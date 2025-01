Barcelona wint onvervalst spektakelstuk in Lissabon ondanks hattrick Pavlidis

Na iets meer dan een uur spelen kwam Lille via Jonathan David op gelijke hoogte, maar Liverpool, met Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch in de basis, kwam al snel weer op voorsprong. In de 67e minuut werkte Harvey Elliott de bal via de voet van verdediger Ngal'ayel Mukau binnen.

Álvarez schiet Atlético langs Bayer

In het fraaie affiche tussen Atlético Madrid en Bayer Leverkusen werd de winnaar pas in de negentigste minuut beslist. In de eerste helft had de Duitse club, met Jeremie Frimpong in de basis, de beste papieren. Atléticospeler Pablo Barrios moest na een overtreding al vroeg met rood het veld verlaten, waarna Leverkusen op slag van rust op voorsprong kwam.

Er leek geen vuiltje aan de lucht, maar in de tweede helft toonde de Argentijnse spits Julián Álvarez zijn klasse. Ondanks het ondertal maakte hij de gelijkmaker, waarna hij in de absolute slotfase ook de winnende treffer maakte.

Dallinga helpt Bologna aan eerste zege

Bij Bologna had Thijs Dallinga een belangrijk aandeel in de eerste Champions League-zege van zijn ploeg. De Groninger maakte een doelpunt en leverde een assist, waarmee hij Bologna aan een 2-1 zege op het kwakkelende Borussia Dortmund hielp.

In Bologna trof Dortmund een van de minst scorende ploegen van het toernooi. In de voorgaande zes Champions League-duels scoorde Bologna slechts één keer.

Hoewel Dortmund een plek in de tussenronde bijna niet meer kan ontgaan, verkeert het in de eigen competitie al maandenlang in een vormcrisis. De positie van de 36-jarige Sahin staat ernstig onder druk.