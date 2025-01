Prins Harry overweegt schikking in grote rechtszaak tegen Britse tabloids

De Britse prins Harry wil mogelijk een schikking treffen in de rechtszaak tegen de krantengroep van mediamagnaat Rupert Murdoch. Op de eerste zittingsdag in Londen vroegen advocaten van beide partijen de rechtbank om uitstel vanwege gesprekken achter de schermen over een mogelijke schikking.

Harry heeft samen met voormalig Labour-vicevoorzitter Tom Watson de News Group Newspapers (NGN) aangeklaagd. Ze willen dat topbestuurders van het mediabedrijf verantwoordelijk worden gesteld voor wanpraktijken, zoals het hacken van telefoons, bij tabloids The Sun en News of the World. Die laatstgenoemde krant werd opgeheven nadat het hackschandaal zo'n vijftien jaar geleden aan het licht kwam.

Tientallen andere prominenten, zoals acteur Hugh Grant, hebben vorig jaar een schikking getroffen met NGN. Ze hebben hoge geldbedragen geaccepteerd in ruil voor het laten vallen van hun aanklacht tegen het mediabedrijf. Wie het proces doorzet, loopt het risico miljoenen euro's aan rechtbankkosten te moeten betalen.

Laatste twee

Harry en Watson zijn de laatste twee overgebleven deelnemers aan de grote rechtszaak tegen NGN. De prins heeft tot nu toe steeds gezegd dat hij de waarheid boven tafel wil hebben en niet is geïnteresseerd in het geld. Toch lijkt er nu beweging te zitten in gesprekken over een schikking.

"We zouden niet om meer tijd vragen als we dachten dat we de rechtbank potentieel veel tijd kunnen besparen", zegt advocaat David Sherborne namens Harry en Watson. Volgens Anthony Hudson KC, die het mediabedrijf vertegenwoordigt, zijn ze "betrokken bij zeer intensieve onderhandelingen de afgelopen dagen". "De realiteit is dat we er dichtbij zijn."

Zaak gaat morgen verder

De eerste zittingsdag verliep chaotisch met veel schorsingen en onderbrekingen. De BBC schrijft dat de zaak morgenochtend weer zal worden hervat. Voor de rechtszaak bij het High Court, de rechtbank waar grote civiele zaken worden behandeld, staat acht tot tien weken gepland.