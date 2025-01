In april duidelijkheid over cyberaanval TU Eindhoven, onderwijs 'soepel' hervat

In april moet duidelijk zijn hoe hackers ruim een week geleden de systemen van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) zijn binnengedrongen. Met een IT-beveiligingsbedrijf doet de TU/e forensisch onderzoek naar de cyberaanval, waardoor de systemen bijna een week platlagen. Ook de politie is daarbij betrokken.

Vorige week zondag trok de universiteit zelf de stekkers uit de servers, omdat de systemen een cyberaanval detecteerden. De hackers werden "op heterdaad betrapt" toen ze het beveiligingssysteem probeerden te kraken, meldde de universiteit.

Bijna de hele week bleef het netwerk uit de lucht. Studenten en medewerkers konden niet bij hun e-mail en online studiemateriaal. De universiteit kon daardoor geen onderwijs verzorgen en besloot de complete onderwijsagenda, waaronder de tentamenweek die gisteren had moeten beginnen, een week uit te stellen.

'Opgelucht'

De hervatting van het onderwijs op de Technische Universiteit Eindhoven verliep gisteren "soepel", meldde de TU/e. Studenten zouden geen noemenswaardige hinder hebben ervaren. "Negen dagen na de aanval zijn we opgelucht dat we veilig terug kunnen naar de reguliere bedrijfsvoering", staat in het laatste bericht van het crisisteam, dat vandaag is ontbonden.

De universiteit zegt dat er extra maatregelen zijn genomen. Wie er achter de aanval zit, is niet duidelijk. Er zijn geen aanwijzingen dat er iets is buitgemaakt bij de aanval. De universiteit laat de reactie op de aanval evalueren door een externe partij.

Ddos-aanvallen

De ddos-aanvallen op het SURF-netwerk, waar andere onderwijsinstellingen vorige week mee te maken hadden, houden voor zover bekend geen verband met de hack op de TU/e. Volgens de universiteit hebben die aanvallen alleen voor haperingen in het wifinetwerk gezorgd.