Handballers rekenen door kiezelharde worp in slotseconde af met Qatar op WK

De Nederlandse handballers hebben een razendspannende eerste wedstrijd van de hoofdronde op het WK nipt gewonnen. In het Kroatische Varaždin rekende Oranje in de allerlaatste seconde af met Qatar: 38-37

Het kwam uiteindelijk aan op de slotworp van Nederland. Met nog drie seconden te gaan kreeg Oranje een vrije worp mee, waarna Niels Versteijnen hard raak gooide.

Kwartfinale mogelijk

Een plek in de kwartfinales, waar Oranje op mikt, is daardoor nog altijd mogelijk. In de hoofdronde speelt Nederland ook nog tegen Oostenrijk en Frankrijk met de hoop een knock-outplek veilig te stellen. De twee teams met de meeste punten gaan door: Frankrijk en Hongarije staan er momenteel het beste voor.

De overwinning was een verlossing voor de Nederlandse ploeg, die het ontzettend lastig had met de Aziatische kampioen. De hele wedstrijd was sterspeler Frankis Marzo een doorn in het oog van de Nederlandse dekking, terwijl doelman Anadin Soeljakovitsj een aantal Nederlandse pogingen knap keerde.