Wolvin die uitrustte in schuur Hengelo is mogelijk eerst aangereden

De wolvin die gisteren urenlang in een schuur in het Gelderse dorp Hengelo aan het rusten was, is mogelijk eerst aangereden. De politie ontving om 07.30 uur een melding van iemand die het dier zou hebben geraakt, schrijft Omroep Gelderland.

De politie heeft daarna geen contact meer kunnen krijgen met de melder. Een paar uur later kregen agenten een melding over een wolvin die in een schuur lag.

Geen jongen

Dierenarts Henk Luten uit Velp onderzocht de wolf en concludeerde aan de hand van de grootte en de tanden dat het om een volwassen wolvin van een jaar of vijf oud gaat. "Ze heeft nog geen jongen gehad. Dat kun je zien aan de tepels bij honden en wolven", aldus de dierenarts.

Omdat er geen ernstige verwondingen of botbreuken bij de wolf zijn gevonden, is het dier gisterenmiddag verdoofd en teruggezet in het bos. Door haar wintervacht was het lastig om blauwe plekken op haar huid te zien, aldus de arts. "Er waren geen natte plekken en er was ook geen bloed. Ze zal vandaag nog wat stijf lopen. Ik heb haar pijnstillers gegeven die een aantal dagen zullen werken."

De provincie meldde gisteren dat het dier helemaal geen letsel had, dat blijkt dus niet te kloppen.

Wandelwolf

Waar de wolf nu is, is onduidelijk. De dierenarts is nog teruggegaan naar de plaats waar ze verdoofd is neergelegd. Luten: "Ze heeft haar roes uitgeslapen en is verdwenen. We kunnen haar niet meer volgen. Ze is niet gechipt en heeft geen halsband gekregen." Wel is DNA van de wolf bewaard.

Wolvenkenner Erwin van Maanen vermoedt dat de wolvin geen onderdeel is van een roedel. "Er zit geen roedel in die regio. Ik denk dat het een wandelwolf is." Hij doelt daarmee op een zwerver. "Er zijn nu meerdere wolven die vanuit Duitsland naar Nederland lopen."