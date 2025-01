Trucks vol hulp naar Gaza, 'zelfs een klein beetje hulp redt levens'

Een verhaal dat haar zal bijblijven is dat van een 7-jarig meisje. Op haar verjaardag in december 2023 is haar huis gebombardeerd. Ze raakte daarbij gewond aan haar been en werd naar het ziekenhuis gebracht. Dat werd vervolgens belegerd en in die drie weken is de wond geïnfecteerd geraakt, waardoor het been geamputeerd moest worden. "Het is een lief, vrolijk kind dat het leuk vindt om te tekenen en met haar zusje te spelen. Ze loopt nu met krukken en is voor haar leven getekend."

Volgens Bollen heeft ieder kind in Gaza psychologische hulp nodig om weer een normaal leven te kunnen leiden. "Wat kinderen nu het hardst nodig hebben is de mogelijkheid om weer naar school te gaan, een dagelijkse routine op te bouwen, contact te hebben met andere kinderen en te kunnen spelen. Het recht om kind te zijn is ze afgenomen."