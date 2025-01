Nog geen Amerikaanse heffingen op EU-producten: stilte voor de storm?

Met veel belangstelling heeft Europa gisteren gekeken naar de inauguratie van de Amerikaanse president Trump. Zou hij nu wel of niet direct importheffingen afkondigen op Europese producten? Vooralsnog ontspringt de EU de dans. Mexico en Canada kregen wel te horen dat op hun producten een heffing komt van 25 procent.

Kunnen bedrijven in de EU opgelucht ademhalen nu Trump gisteren niet direct met invoerheffingen kwam? Volgens Amerika-econoom Philip Marey heeft Europa op zijn minst wat tijd gekregen. "Dat Trump niet meteen handelstarieven oplegt, leidt tot lichte opluchting binnen de EU, en je ziet het ook op de financiële markten. Trump pakt eerst Canada en Mexico aan om op het eigen continent 'orde op zaken' te stellen."

Volgens Marey is het opvallend is dat Trump niet kwam met één wereldwijd invoertarief. Het feit dat nu eerst Canada en Mexico aan de beurt zijn, geeft de EU de kans om te kijken hoe deze landen zich gaan opstellen, zegt Marey.

Nog altijd veel onduidelijkheid

Meer duidelijkheid is er voor Europese bedrijven nog niet, maar dat betekent niet dat de bedrijven er op de achtergrond niet mee bezig zijn. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is bijna 70 procent van de internationaal handelende bedrijven zich aan het instellen op importheffingen.

De eerste presidentiële besluiten van Trump gingen vooral over binnenlandse onderwerpen, zegt Annette Wijering, directeur internationaal van de RVO. "Hij koppelt zijn handelsbeleid heel nadrukkelijk aan zijn andere politieke doelen. Ook de handelstarieven op producten uit Canada en Mexico lijken te maken te hebben met migratie en drugshandel."

Hoewel Trump dus nog geen importheffingen heeft afgekondigd op Europese producten, zijn er wel degelijk al gevolgen voor Nederlandse bedrijven. Zo zijn er volgens Wijering een flink aantal Nederlandse bedrijven actief in Canada die ook aan de Amerikaanse markt leveren. "Toen de EU een handelsverdrag met Canada sloot en het handelsverdrag tussen de VS, Mexico en Canada ondertekend werd, hebben een flink aantal Nederlandse bedrijven zich in Canada gevestigd. Die gaan het nu wel moeilijker krijgen."

Mogelijk een vestiging in de VS

Oxycom, een Nederlands bedrijf dat duurzame koelsystemen maakt, is wereldwijd actief en dus ook in de Verenigde Staten. Dankzij de klimaatmaatregelen kunnen de klanten van het bedrijf uit Raalte subsidie kunnen krijgen voor hun koelsystemen.

Voor het bedrijf is het nog even afwachten wat de gevolgen zijn. Mocht Trump invoerheffingen doorvoeren, dan zal het bedrijf keuzes moeten maken. "Als het bij 10 procent blijft dan is het oké, maar bij 20procent wordt het een echte uitdaging. Dan dwingt hij ons daar toch ook een lokale vestiging te openen", zegt Barry Leuverman, directeur export van Oxycom.

Het bedrijf heeft ook overwogen om in Mexico een assemblage-locatie te openen, maar dat zit er door Trump voorlopig niet in. "Heel veel is nog onduidelijk. Ik denk dat dit de komende twee maanden zo blijft. Over twee weken ga ik weer naar de Verenigde Staten en hoop ik scherper te krijgen wat de gevolgen kunnen zijn."

Volgens Wijering zullen de mogelijke invoertarieven zeker impact hebben, maar zijn die niet allesbepalend voor Nederlandse bedrijven die actief zijn in de VS. "Heel veel beleid en regelingen zijn op niveau van de staten en niet op federaal niveau. Daar blijven kansen bestaan. Het blijft daarom ontzettend lastig om nu vast te stellen wat de gevolgen gaan zijn."