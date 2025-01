Groeiende twijfel in VVD over vuurwerktraditie, maar verbod nog niet in zicht

Binnen regeringspartij VVD groeien twijfels over het behouden van de Nederlandse vuurwerktraditie. VVD-leider Yesilgöz spreekt over een "dilemma waar we het over moeten hebben". De VVD-fractie in de Tweede Kamer zal binnenkort het huidige standpunt - geen verbod - bespreken, voorafgaand aan een Kamerdebat eind deze maand over de afgelopen jaarwisseling.

Tijdens oud en nieuw werden opnieuw honderden politiemensen en hulpverleners aangevallen. Ook vielen er door vuurwerk twee doden en 1100 gewonden.

Een eventuele koerswijziging van de VVD zal overigens op korte termijn niet tot een algeheel vuurwerkverbod leiden. De andere drie regeringspartijen (PVV, NSC en BBB) voelen niets voor een verbod. Wel groeit het aantal politieke partijen dat de veiligheid van politie en hulpverleners belangrijker vinden dan het overeind houden van de traditie. Oppositiepartij CDA schaarde zich vandaag bij de voorstanders van een verbod.

Agressie

Sinds de laatste jaarwisseling staat het verbieden van vuurwerk in Den Haag weer op de politieke agenda. Er waren 8292 incidenten met meer geweld tegen politie en andere hulpverleners. De politieleiding deed daags na oud en nieuw opnieuw een beroep op de politiek om een algeheel verbod af te kondigen.

CDA-leider Bontenbal is het nu eens met de politie en pleit voor de aanpak van wat hij noemt de verhuftering van de jaarwisseling. "De politiek kan niet steeds zeggen voor de hulpverleners te staan en dan één dag per jaar weg kijken." Hij vindt het onacceptabel dat agenten, brandweer en hulpverleners als "schietschijf" worden gebruikt.

Petitie

Regeringspartij VVD is niet ongevoelig voor de noodkreet van politie, brandweer en hulpverleners. Er gaat binnen de partij een petitie rond voor een algeheel verbod waar ook handtekeningen van een aantal prominenten onder staan, zoals van de oud-bewindslieden Loek Hermans, Ed Nijpels en Jozias van Aartsen. Het is nog niet duidelijk hoe breed de petitie wordt ondersteund. Er komt nog een bijeenkomst over.

VVD-leider Yesilgöz vindt dat er gekeken moet worden hoe "gasten" aangepakt kunnen worden die met hun "botte hoofd" bakstenen gooien. Maar ze zegt het ook lastig te vinden dat straks "een gezin uit een Vinex-wijk" geen vuurwerk meer mag afsteken terwijl het zich daarop heeft verheugd. "Dat moet je goed wegen. Los je het echt op met een vuurwerkverbod?" Volgens haar zijn er uiteenlopende standpunten binnen de VVD. "Het gaat alle kanten op."

Sierpotjes

Mocht de VVD zich voor een vuurwerkverbod uitspreken, dan is er nog geen meerderheid. Oppositiepartij SP (tegen een verbod) vreest dat een vuurwerkverbod tot meer illegaal vuurwerk leidt en wijst daarom het door de voorstanders gepresenteerde alternatief - professionele vuurwerkshows in gemeenten - van de hand.

PVV, NSC en BBB voelen dus niets voor een verbod. PVV-leider Wilders benadrukt dat in 2020 het zwaardere knalvuurwerk, rotjes en pijlen al zijn verboden. "Het verbod van siervuurwerk is symboolpolitiek", stelt Wilders.

BBB-leider Van der Plas spreekt van gedragsproblemen, bijvoorbeeld van raddraaiers uit de Randstad. "Het verbieden van sierpotjes helpt niet, ook omdat het over de grens nog wel te koop is."

De NSC-fractie heeft het onderwerp vandaag besproken in de fractie en "wil het mensen niet ontnemen" om met de jaarwisseling "hun kleine vuurwerk af te steken".

Een groot deel van de Nederlanders hecht aan de vuurwerktraditie, stelt NSC, en veel mensen gaan er verantwoord mee om. Er is een "kleine groep" die rellen schopt en vuurwerk naar hulpverleners gooit. Dat moet harder worden aangepakt.

Ook het kabinet is niet van plan om het vuurwerkbeleid aan te passen.