Europees Parlement wil stevigere aanpak techbedrijven: 'Handhaaf de regels'

Een dag nadat techgiganten Elon Musk en Mark Zuckerberg prominent te gast waren bij de inauguratie van president Trump, debatteerde het Europees Parlement vandaag in Straatsburg over de toenemende macht van grote techbedrijven.

In het parlement klonk een luide oproep aan de Europese Commissie om aan die macht paal en perk te stellen. Er zijn onder meer zorgen over de groeiende invloed die grote techbedrijven hebben op de Europese democratie.

In het debat ging het veel over de inmenging van Musk in de Europese politiek en het ongeldig verklaren van de Roemeense verkiezingen vanwege Russische beïnvloeding via TikTok.

De vrees bestaat dat via sociale media ook zal worden geprobeerd de verkiezingen dit jaar in Duitsland en Polen te beïnvloeden.

"We dragen het favoriete beïnvloedingswapen van Trump, Poetin en Musk in onze broekzak," zei Europarlementariër Kim van Sparrentak (Groenlinks-PvdA), doelend op de smartphone.

Sommige Europarlementariërs waren in het debat juist wél te spreken over de geringe controle op socialemediaplatformen. "Wat zij haatspraak noemen, is eigenlijk gewoon tegenspraak. En wat zij desinformatie noemen, is eigenlijk gewoon een andere mening hebben," zei Belgische radicaal-rechtse Europarlementariër Tom Vandendriessche.

Meer doen

Om ervoor te zorgen dat grote techbedrijven zich aan de regels houden kwam de vorige Europese Commissie met een "digitaledienstenwet". Die wet (DSA) maakt volgens Eurocommissaris Virkkunen "wat offline illegaal is, ook online illegaal." Grote techbedrijven zijn daarom verplicht om desinformatie, haatberichten en verkiezingsbeïnvloeding op hun socialemediaplatformen tegen te gaan.

Verschillende Europarlementariërs vinden dat de Europese Commissie te traag is. "Alstublieft, doe iets," zei VVD-Europarlementariër Bart Groothuis tegen Virkkunen. "Er is geen twijfel over wat er moet gebeuren, handhaaf die wet."

Europarlementariërs willen dat de Commissie de mogelijkheden die de DSA biedt, gebruikt. "Niets doen is geen neutraliteit, het is medeplichtigheid," zei de Spaanse voorzitter van de sociaaldemocraten García Pérez. "We hebben geen andere keus dan sociale netwerken die zich niet aan de regels houden, hard aan te pakken."

Volgens Eurocommissaris Virkkunen hoeven de Europarlementariërs zich geen zorgen te maken. "De Commissie neemt de handhaving heel serieus." Ze zei dat de lopende onderzoeken naar platformen als X, Facebook en TikTok in volle vaart worden uitgevoerd.

Maar de Europese Commissie blijft voorzichtig voordat ze overgaat tot actie. Virkkunen: "We moeten er zeker van zijn dat onze besluiten ook standhouden in de rechtszaal. Daarvoor is zorgvuldig onderzoek en goed bewijs nodig."