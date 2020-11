Steeds meer vrouwen gaan voor grijs haar: 'Het is even aantrekkelijk als gekleurd haar'

Steeds meer vrouwen gaan grijs, ontdekte journalist Wies Verbeek. Waar vrouwen eerder bijna altijd bij het grijs worden hun haar in een andere kleur verfden, is het volgens Verbeek nu in opkomst om het grijs te laten voor wat het is. "En nee, niet in het kader van: laat het allemaal maar hangen. Het gaat wel gepaard met er goed uitzien", legt Verbeek uit in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens de journalist is het geen trend, maar een omslag. "Het zal ook blijvend zijn vanwege de duurzaamheid. Je smeert anders toch elke keer chemicaliën in je haar." Ons beeld over grijs haar is ook veranderd, zegt ze. "We hebben niet meer die angst voor grijs worden."