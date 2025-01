Weduwe Vlaardingse loodgieter in rechtbank: 'Wie pleegde de aanslagen?'

"Mijn kinderen durven niet zonder mij te slapen, ze zijn bang voor geluiden en vragen zich af wanneer hun moeder weer gaat lachen." Dat zei de weduwe van de Vlaardingse loodgieter Ron van Uffelen in de rechtbank in Dordrecht. Van Uffelen was doelwit van een reeks aanslagen met zwaar vuurwerk. Vandaag stond in de strafzaak een van de verdachten voor de rechter en de weduwe van de overleden loodgieter maakte voor het eerst gebruik van haar spreekrecht.

Ron van Uffelen (45) overleed op 12 augustus vorig jaar, nadat hij met hartproblemen naar een ziekenhuis was gebracht. Volgens de weduwe is zijn overlijden het gevolg van de schier eindeloze reeks bedreigingen en aanslagen waarvan hij en zijn familie in de veertien maanden daarvoor het slachtoffer werden.

Van Uffelen heeft altijd gezegd dat hij geen idee had wie de daders zijn en waarom ze het op hem hadden gemunt. Zijn weduwe herhaalde dat vandaag: "Het gevecht dat hij moest leveren tegen een anonieme vijand en de bovenmenselijke inspanning om bescherming te krijgen, heeft een fatale afloop gekregen", zei ze. "Mijn man is overleden, mijn kinderen hebben geen vader meer."

Laatste aanslag

Vandaag stond de 19-jarige Rodynho E. voor de rechter. Hij zou op 14 augustus vorig jaar, dus twee dagen na het overlijden van Van Uffelen, geprobeerd hebben met zwaar vuurwerk een aanslag op het huis van Van Uffelen te plegen. De explosieven gingen niet af. Ook zou hij anderen gedwongen hebben om aan deze aanslag mee te doen.