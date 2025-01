Cash blijft populair betaalmiddel in Europa, maar gebruik ervan neemt verder af

Hoewel contant geld in Europa nog steeds het meest gebruikte betaalmiddel is aan de kassa, neemt het gebruik ervan verder af. In Nederland wordt, van alle EU-landen, het minst vaak met cashgeld betaald, blijkt uit onderzoek van de Europese Centrale Bank (ECB).

Meer dan 50 procent van alle betalingen binnen de Europese Unie werd vorig jaar contant afgerekend. In 2022 was dat nog bijna 60 procent.

Er zijn grote verschillen in het gebruik van cashgeld. In landen als Malta, Oostenrijk en Italië wordt nog meer dan 60 procent van alle betalingen contant gedaan, maar in Finland en Nederland is dat minder dan 30 procent.

Nederland betaalt van alle EU-landen het meest met de pinpas en we gebruiken ook het vaakst onze mobiele telefoon om betalingen te doen: bij bijna een op de vijf betalingen.

35 euro

Dat we steeds minder met briefjes en munten betalen, is terug te zien in de hoeveelheid contant geld die we op zak hebben. Aan het begin van de dag heeft de doorsnee Nederlander 35 euro cash bij zich. Het Europese gemiddelde is 59 euro.

Veel Europese landen vinden het volgens de ECB belangrijk dat winkels contant geld accepteren. Dit geldt ook voor landen als België en Finland, waar consumenten regelmatig betalen met de pinpas of mobiele telefoon. Nederlanders hechten een stuk minder aan de acceptatie van contanten.

Ook is het aantal Nederlanders dat zich zorgen maakt over de privacy bij digitale betalingen relatief beperkt. Het gaat om 32 procent. Dat is binnen Europa het laagste percentage. Portugal heeft het hoogste percentage met 69 procent.