Golden Earring geeft alsnog afscheidsconcert, samen met bevriende artiesten

Golden Earring is een van de succesvolste en langst bestaande bands uit de Nederlandse popgeschiedenis. Het is een van de weinige groepen die ook internationaal doorbraken en de eerste band die op tournee ging in de VS. Sinds 1970, toen drummer Zuiderwijk toetrad, is de bezetting ongewijzigd gebleven.

Na de oprichting door buurjongens Kooymans en Gerritsen in Den Haag in 1961 kwam begin jaren 70 het grote succes met het album Moontan, met daarop de grote hit Radar Love, een van hun bekendste nummers, dat door tientallen andere artiesten is gecoverd. Radar Love bereikte in Nederland nummer 1 en stond ook in Amerika wekenlang in de hitparade.

In de loop van de jaren 70 ging het met de opkomst van punk, new wave en disco steeds minder met de Earring, maar het als zwanenzang bedoelde album Cut (1982) was onverwacht weer een groot succes in binnen- en buitenland.

Baanbrekende clips

Dat was mede te danken aan de single Twilight Zone met een baanbrekende, door filmregisseur Dick Maas gemaakte videoclip, die veelvuldig op de toen nieuwe muziekzender MTV te zien was. Het was een van de eerste clips waarin ook echt een verhaal werd verteld.

Twilight Zone was een grote hit, ook in de VS, en de band besloot om toch door te gaan. Ook When the Lady Smiles haalde een jaar later de hitlijsten. Dick Maas regisseerde opnieuw de clip, die controverse opriep omdat erin te zien was dat Barry Hay een non aanrandde.

Sindsdien concentreerde Golden Earring zich vooral op Nederland en trad daar veelvuldig op. Ze maakten met het livealbum The Naked Truth, een registratie van theaterconcerten met akoestische instrumenten, een van hun best verkochte platen.

In 2012 verscheen wat achteraf hun laatste studioplaat bleek te zijn, Tits 'n Ass. In 2015 vierden ze hun vijftigjarig platenjubileum (in 1965 werd hun eerste single Please Go uitgebracht) in een uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam.