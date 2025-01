21/1 in Nieuwsuur: Deportaties in VS? • Debat macht Big Tech • Streep door 'intern salderen'

Deportaties in de VS?

Donald Trump heeft in zijn eerste uren als president van de Verenigde Staten tientallen decreten ondertekend waarmee hij migratie naar de VS drastisch wil inperken. Ook wil hij illegale immigranten in de VS het land uitzetten. Al voor de inauguratie kondigde de nieuwe regering aan invallen te zullen doen in Chicago om illegale immigranten op te pakken. Deze operatie, genaamd 'Operation Safeguard' zou vandaag moeten beginnen. Wat is daarvan te merken?