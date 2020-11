Verdreven Tichanovskaja bezoekt Nederland: een rolmodel met beperkt succes

Svetlana Tichanovskaja tijdens haar bezoek aan Berlijn - AFP

Na eerdere bezoeken aan Berlijn, Brussel en Stockholm komt de Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja naar Nederland. De verdreven ex-presidentskandidaat spreekt vandaag met premier Rutte en morgen met minister Blok van Buitenlandse Zaken, in de hoop dat zij de druk op de betwiste president Loekasjenko zullen opvoeren. Het is een van de pogingen van de politica om haar macht te laten gelden. De protestbeweging ziet Tichanovskaja weliswaar als de wettig gekozen president van Wit-Rusland, maar als balling in buurland Litouwen heeft ze slechts beperkte middelen om het protest tegen Loekasjenko te leiden. Het is inmiddels honderd dagen geleden dat ze haar thuisland onder verdachte omstandigheden moest verlaten. Haar macht in eigen land is klein, constateert correspondent David Jan Godfroid. "Ze heeft geen enkele controle over de instanties die er momenteel het meest toe doen: de politie, de veiligheidsdiensten en het leger." Er zijn voorbeelden van individuele ambassadeurs, agenten en militairen die zich tegen Loekasjenko hebben gekeerd, maar dat heeft geen invloed gehad. Symbool met beperkt succes Voor de oppositie is haar macht vooral symbolisch. Ze is het rolmodel van een protestbeweging die breder is dan de traditionele oppositie. Tichanovskaja was immers een huisvrouw die "noodgedwongen" de politiek in ging omdat haar man (en presidentskandidaat) was opgepakt. Ze bakt liever koteletten dan dat ze president wordt, zei ze eerder. Met simpele beloftes (vrijlating van politiek gevangenen en uitschrijving van nieuwe verkiezingen) verenigde ze de gehele oppositie achter zich.

Wit-Russen gaan vrijwel dagelijks de straat op om te demonstreren tegen de verkiezingsoverwinning van president Loekasjenko, afgelopen augustus. Volgens de oppositie en de EU is er gefraudeerd met de uitslag. Bij de protesten zijn al tienduizenden mensen opgepakt en meerdere doden gevallen. Vorige week overleed nog een demonstrant door politiegeweld, waarna de EU met nieuwe sancties dreigde.

Volgens Godfroid had even goed iemand anders haar rol kunnen vervullen. De betogers opereren namelijk grotendeels autonoom. "Demonstraties worden ook wel zonder haar gehouden." Haar bemoedigende woorden op sociale media zijn een steun in de rug, maar niet meer dan dat. Andere pogingen om Loekasjenko te ondermijnen zijn jammerlijk mislukt. De opgerichte 'Coördinatieraad' van de oppositie is tandeloos door de strafrechtelijke vervolging van de leden. Nadat een opgelegd ultimatum aan Loekasjenko vorige maand verliep, riep Tichanovskaja op tot massale stakingen, maar die kwamen nauwelijks van de grond. Vorige week kondigde ze een 'Volkstribunaal' aan, waarmee Loekasjenko moeten worden vervolgd. Op 20 december zal die tijdens "de grootste protestmars tot nu toe" met een verklaring komen. Het is nog onduidelijk wat daarmee wordt bedoeld. Oost-west-balans Haar voornaamste succes behaalt ze als rondtrekkende anti-Loekasjenko-ambassadeur in het buitenland. Haar Europatour zorgt voor volop media-aandacht in elk bezoekend land, zodat de crisis in Wit-Rusland onder de aandacht blijft. Godfroid: "Daarmee heeft ze op zekere hoogte invloed, gezien de sancties die de EU heeft ingesteld tegen Minsk. Al lijken die Loekasjenko en cohorten niet veel pijn te doen."