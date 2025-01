Ziekenboeg Feyenoord loopt vol richting duel met Bayern: ‘Niet eerder meegemaakt’

Feyenoord kan in het Champions League-duel met Bayern Munchen ook niet beschikken over Ramiz Zerrouki en Gjivai Zechiël. Zij hebben zich in de ziekenboeg bij collega-middenvelders Hwang In-beom en Quinten Timber gevoegd.

"Ik heb nog nooit zoveel geblesseerde spelers meegemaakt in één seizoen'', vertelt Priske op de persconferentie dinsdagmiddag. "We kijken er met elkaar elke dag naar hoe dit komt."

Volgens Priske zijn blessures ook een van de oorzaken voor de wisselvallige prestaties van zijn elftal.

"Je mist continuïteit in de basis en dan is het voor mij best logisch dat het wisselvallig is. Maar dat mag eigenlijk niet gebeuren bij een club als Feyenoord."

Feyenoord trok deze week wel een nieuwe middenvelder aan met de Pool Jakub Moder (25). Hij is echter niet speelgerechtigd woensdagavond.

Uitgangssituatie

Feyenoord heeft goede papieren om zich te plaatsen voor de tussenronde van de Champions League. Met tien verzamelde punten vinden de Rotterdammers zich op de ranglijst terug op de 18de positie. Mocht het tussen plek 9 en 24 eindigen, dan wacht de tussenronde waarin gestreden wordt om een plek in de achtste finale.