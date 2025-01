Oude Duitse oorlogsradar gaat na reparatie terug naar Terschelling

Op een scheepswerf in Franeker wordt op dit moment gewerkt aan de renovatie van een zogenoemde Würzburg-radar. Dat systeem werd in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers op onder meer Terschelling gebruikt om het luchtruim boven Nederland in de gaten te houden. De grote schotel gaat binnenkort terug naar het eiland.

De Würzburg-radar is zo'n vijftien meter hoog en was in de jaren 40 één van de twee radars die in de duinen van het eiland stonden. De radar hoorde bij de Tigerstelling, een groot bunkercomplex op het eiland. In de Tweede Wereldoorlog werkten hier ruim 200 Duitse soldaten en het was hun taak om het luchtruim boven Nederland in de gaten te houden.

Dat deden ze met behulp van radarsystemen. Zo konden de Duitsers geallieerde vliegtuigen traceren en volgen. Sommige van deze radars hadden een bereik van meer dan 300 kilometer.

In bunker onder de grond

De radar die nu in Franeker is, komt uit het oorlogsmuseum in het Brabantse Overloon. "Een krijgertje", zo omschrijft Jort Spanjer van de stichting Bunkerbehoud Terschelling de radar. Daarmee doelt hij ook op de slechte staat waarin het gevaarte verkeerde. "We zijn inmiddels 100.000 euro verder, want er moest het nodige aan gebeuren", vertelt hij aan Omrop Fryslân. Met name het weer heeft grote invloed gehad op de historische schotel. Grote delen zijn verroest.

Hoewel de schotel terugkomt naar het eiland, komt de installatie niet op de oude plek in de duinen te staan. "We hebben met de gemeente en Staatsbosbeheer overlegd en we gaan een nieuwe bunker maken onder de grond, daar komt de radar in te staan", zegt Spanjer. "Zodat het allemaal gecombineerd kan worden tot een heel mooi museum."

In de duinen was volgens Spanjer geen optie, onder meer vanwege de risico's met harde wind en de mogelijkheid dat mensen erin klimmen. "De schotel is ook nog eens overal zichtbaar en ik denk niet dat de gemeente daar heel enthousiast van wordt." Hij verwacht dat de nieuwe bunker, inclusief gerestaureerde Würzburg-radar, over een paar jaar klaar is.