Spektakel aan de hemel: zes planeten tegelijk te zien (bij helder weer)

Saturnus, Venus en Neptunus zijn bij helder weer in het westen te zien, totdat ze rond 22.00 uur ondergaan. Jupiter en Uranus staan 's avonds hoog aan de hemel in het zuiden en zijn de nacht waarneembaar. Mars duikt op in het zuidoosten en gaat pas tegen de ochtend onder. De voltallige planeten-parade is alleen zichtbaar tot 22.00 uur.

Voor wie deze voorstelling aan het firmament mist (het weerbericht belooft weinig goeds): eind februari is er nog een kans. Vanaf 21 februari zijn de zes genoemde planeten opnieuw tegelijk te zien, en op 28 februari komt er zelfs een zevende bij: Mercurius. De planeten zijn in die periode wel veel minder lang gelijktijdig zichtbaar. Mercurius, Saturnus, Venus en Neptunus verdwijnen ruim een uurtje na zonsondergang al weer achter de horizon.

Dat er vijf of meer planeten tegelijk te zien zijn is vrij zeldzaam. Dit jaar komt het een paar keer voor, maar daarna is het wachten tot 2040.