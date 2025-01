Onder veelbesproken zwemcoach Bishop moeten gouden tijden herleven: 'Waarom niet?'

Jacco Verhaeren, na avonturen in Australië en Frankrijk als performance strateeg teruggekeerd op het oude nest, noemde hem "misschien wel de beste zwemcoach" die hij kent. Niet voor niets leidde Bishop de Australische topsprinter Kyle Chalmers tijdens Rio 2016 naar olympisch goud op de 100 meter vrije slag en zilver in Tokio en Parijs.

Met gepaste trots benoemde Verhaeren de kwaliteiten van Bishop. "Hij is innovatief, nieuwsgierig en een echte leider die weet te verbinden. Echt een mensenmens. Al klinkt dat in deze context voor sommige mensen misschien een beetje vreemd in de oren."

Onderwerp van gesprek

In eigen land was Bishop (55) vorig jaar immers veelvuldig onderwerp van gesprek. Voor de Spelen van Parijs raakte hij zijn positie in de olympische zwemploeg van Australië kwijt, hangende een onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag. 'Bish' werd gerehabiliteerd en daarmee was voor Verhaeren de weg vrij voor een dienstverband bij de KNZB.

Bishop wenste dinsdag weinig tot geen woorden vuil te maken aan hetgeen Down Under zou zijn voorgevallen. "Een belangrijke levensles", noemde hij het slechts. "Het leven is nu eenmaal geen stijgende curve. Af en toe zijn heeft een mens te maken met een dipje."

Verhaeren wenste evenmin een tipje van de sluier op te lichten. Hij liet slechts doorschemeren dat de beschuldigingen wat hem betreft niet van dusdanige aard waren dat deze een dienstverband in de weg stonden. "Veel belangrijker vind ik het feit dat hij is vrijgesproken. Dat is wat mij betreft telt."