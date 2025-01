Ontvoerde Marokkaanse truckers vrijgelaten in Niger

Vier Marokkaanse vrachtwagenchauffeurs die sinds vorige week vermist waren in de grensregio tussen Burkina Faso en Niger zijn terecht. Ze bleken te zijn ontvoerd, maar zijn inmiddels vrijgelaten, is bekendgemaakt door de Marokkaanse transportvakbond.

De trucks van de vier waren een paar weken geleden vertrokken vanuit de Marokkaanse stad Casablanca, geladen met elektrische apparatuur. De bestemming was de Nigerese hoofdstad Niamey, zo'n 5000 kilometer verderop.

De reis leidde onder meer door het noordoosten van Burkina Faso. Dat is een gebied waar jihadistische groeperingen actief zijn en om die reden worden vrachtwagens er doorgaans geëscorteerd door het Burkinese leger. In dit geval hadden de vier truckers ervoor gekozen om zonder escorte te rijden. Zaterdag kwam het bericht dat ze vermist waren geraakt.

Gewapende ontvoering

Gisteravond kreeg de vakbond te horen dat de chauffeurs inmiddels veilig in Niamey zijn. Gewapende ontvoerders zouden hen vorige week hebben meegenomen naar een afgelegen bos. Details daarover ontbreken. Ook is onbekend hoe de vrijlating is verlopen. Zo is niet duidelijk of de Marokkaanse autoriteiten losgeld hebben betaald.

Volgens de transportvakbond verkeren de vier in goede gezondheid en keren ze snel terug naar Marokko. De vrachtwagens en de lading zijn nog spoorloos.

In zowel Burkina Faso, Niger als het aangrenzende Mali worden met grote regelmaat mensen ontvoerd door jihadistische groeperingen. Volgens de non-profitorganisatie Acled, die cijfers hierover bijhoudt, gebeurde dat vorig jaar in deze landen in totaal 439 keer.

Ongeveer 150 van deze ontvoeringen werden volgens Acled gepleegd door afsplitsingen van IS of al-Qaida. Wie achter de ontvoering van de vier Marokkaanse truckers zit, is vooralsnog onduidelijk.