Dodental van hotelbrand in Turks skioord loopt op tot 66

De brand begon om 03.30 uur plaatselijke tijd op de vierde verdieping van het hotel Grand Kartal in de wintersportplaats. Op beelden uit de nacht is te zien dat een groot deel van het hotel in brand staat, ook het dak en de bovenste verdiepingen.

De brandweer is sinds vannacht bezig met blussen. De brand is volgens de gouverneur inmiddels grotendeels onder controle. De ongedeerde hotelgasten zijn in andere hotels in de buurt ondergebracht.