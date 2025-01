66 doden bij hotelbrand in Turks skioord, eigenaar gearresteerd

Het aantal doden als gevolg van de hotelbrand in een Turks skiresort is opgelopen tot 66. Tientallen mensen raakten gewond. De eigenaar van het hotel en drie andere mensen zijn opgepakt in het strafrechtelijke onderzoek naar de dodelijke brand.

Het gaat om een hotel in de plaats Kartalkaya, in het noordwesten van Turkije. Er waren in totaal naar verluidt 237 gasten in het grotendeels houten gebouw. Het was druk in het hotel; het had een bezetting van 80 tot 90 procent, omdat veel studenten vrij waren.

Er zijn signalen dat de brandveiligheid van het pand niet op orde was. Een commissie van experts is ingesteld om de brand te onderzoeken. Vanmiddag maakte de minister van Justitie vier aanhoudingen bekend. Er is niet vermeld waarvan het viertal wordt verdacht.