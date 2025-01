Post laat zich zien bij Golden State Warriors, meer speeltijd lonkt voor Nederlander

Basketballer Quinten Post heeft afgelopen nacht de meeste punten in zijn nog prille NBA-carrière gescoord. In de met 125-85 verloren thuiswedstrijd tekende hij in zijn vierde NBA-duel namens Golden State Warriors voor 9 punten.

De 24-jarige Post scoorde zijn 9 punten toen de wedstrijd tegen Boston Celtics al van alle spanning ontdaan was. De nederlaag van Golden State met 40 punten verschil was de grootste in eigen huis in veertig jaar voor de club van sterspeler Stephen Curry, die zelf 18 punten scoorde.

De laatste Nederlander die in de sterkste basketbalcompetitie ter wereld in de dubbele cijfers eindigde, was Dan Gadzuric. Hij was op 14 april 2010 als speler van Milwaukee Bucks goed voor 14 punten in de uitwedstrijd tegen Boston.

'Garbage time'

Post is nog geen speler die van coach Steve Kerr veel speeltijd krijgt. Hij moet het doen met 'garbage time', zoals de Amerikanen de speeltijd noemen die er bij een ruime voorsprong of achterstand niet meer toe doet. Daarin kwam Post tegen Boston behalve 9 punten in 14 minuten speeltijd ook tot 3 assists, 1 rebounds en 1 geblokt schot. Hij schoot 1 van zijn 4 driepuntspogingen raak.

De 24-jarige Post heeft nu vier wedstrijden meegespeeld in de NBA voor de Warriors, die hem in de jaarlijkse draft kozen. Na 6 wedstrijden in de voorbereiding mee te hebben gespeeld, maakte hij zijn officiële debuut in het veld op 28 december van vorig jaar, toen hij 1 minuut mee mocht doen in de uitwedstrijd tegen Los Angeles Clippers.

Drie dagen later speelde hij 5 minuten tegen Cleveland cavaliers (2 punten) en op 11 januari was hij goed voor 6 punten in 7 minuten uit bij Indiana Pacers. Door blessures van Draymond Green, Jonathan Kuminga, Kyle Anderson en Brandon Podziemski heeft Kerr hem weer overgeheveld van Santa Cruz Warriors, het opleidingsteam van Golden State in de G-League.

Door de kuitblessure van Green, die regelmatig op dezelfde positie speelt als Post, lonkt er de komende tijd meer speeltijd voor de Nederlander.

Vier Nederlanders

Dit seizoen staan er vier Nederlanders onder contract bij een NBA-organisatie. Behalve Post zijn dat Jesse Edwards (Minnesota Timberwolves), Tristan Enaruna (Boston Celtics) en Malevy Leons (Oklahoma City Thunder). Van dat viertal maakte Leons al eerste speelminuten in een NBA-duel, op 2 november vorig jaar. Hij speelde mee in 6 duels, maar ging daarna weer terug naar de G-League. Edwards en Enaruna wachten nog op hun NBA-debuut.

Leons en Post zijn na Hank Beenders, Swen Nater, Rik Smits, Geert Hammink, Elson en Gadzuric de zevende en achtste Nederlanders die hun NBA-opwachting hebben gemaakt.