Prins Harry's rechtszaak tegen krant van mediamagnaat Murdoch begint

De rechtszaak van prins Harry tegen de Britse krantengroep van mediamagnaat Rupert Murdoch begint vandaag. Harry klaagt samen met voormalig Labour-vicevoorzitter Tom Watson de News Group Newspapers (NGN) aan.

De Britse prins wil dat de rechter vaststelt dat topbestuurders van de nieuwsgroep op de hoogte waren van wijdverbreide schendingen van de privacy en die hebben verdoezeld. Het gaat volgens hen om onrechtmatige activiteiten van journalisten en privédetectives die tussen 1996 en 2011 voor de tabloids The Sun en News of the World werkten.

Het staat vast dat de krantengroep NGN honderden miljoenen ponden heeft betaald aan mensen van wie de telefoon was gehackt of over wie op een andere manier op onrechtmatige wijze informatie werd verzameld. Het bedrijf trof een schikking in meer dan 1300 rechtszaken van beroemdheden, politici en sporters, en mensen die met zulke personen samenwerkten of op een andere manier contact met ze hadden.

Tien weken lang

Eén van hen is prins William, de oudere broer van Harry en de Britse troonopvolger. William schikte in zijn zaak tegen NGN voor "een zeer groot bedrag", zegt het advocatenteam van Harry in gerechtelijke documenten.

Andere eisers hebben zaken geschikt, omdat ze anders mogelijk een juridische rekening van miljoenen ponden moesten betalen, zelfs als ze in het gelijk zouden zijn gesteld. "Ze schikten omdat ze moesten schikken", zei Harry in december tegen The New York Times. Hij wil er wel veel geld in steken: "Een van de belangrijkste redenen om dit door te zetten, is verantwoordelijkheid, omdat ik de laatste persoon ben die dat daadwerkelijk kan bereiken."

News of the World werd in 2011 opgeheven, maar uitgever Murdoch heeft altijd ontkend dat er ook bij The Sun sprake was van onrechtmatige activiteiten.

Voor de rechtszaak bij de High Court, de rechtbank waar grote civiele zaken worden behandeld, staan acht tot tien weken gepland. Er zal aandacht worden besteed aan specifieke claims van Harry en Watson, maar ook aan algemene beschuldigingen van wangedrag door NGN-medewerkers, onder wie redacteuren en andere hoge figuren.

Harry getuigt zelf ook

Het advocatenteam van Harry zal aanvoeren dat de NGN-medewerkers de politie hebben misleid en valse verklaringen hebben afgelegd. Daarin zal worden verwezen naar een openbaar onderzoek naar media-ethiek dat in 2011-2012 werd gehouden. Ook zouden medewerkers van de tabloids een grootschalige doofpotactie hebben geleid waarbij miljoenen e-mails zijn verwijderd.

Een woordvoerder van NGN ontkende onlangs deze praktijken. "NGN zal een aantal getuigen oproepen, waaronder technologen, advocaten en senior personeel, om de bewering te ontkrachten."

Prins Harry verschijnt volgende maand ook zelf in de rechtbank, om te getuigen. Naast Harry zijn er nog andere beroemdheden die opgeroepen moeten worden of die al verklaringen hebben afgelegd. Dat zijn onder meer oud-premier Gordon Brown, acteurs Hugh Grant en Sienna Miller, zangeres Lily Allen en Heather Mills, de ex-vrouw van zanger Paul McCartney.

'Murdoch = maffia'

Tom Watson, die NGN vandaag dus ook aanklaagt, was een prominente figuur in een parlementaire commissie die onderzoek deed naar telefoonhacking naar aanleiding van het grote afluisterschandaal bij de krant News of the World. Hij was een van de belangrijkste ondervragers. Tijdens een hoorzitting in november 2011 vergeleek hij Rupert Murdochs bedrijf met de maffia.

Watson schreef ook een boek met de titel Dial M for Murdoch en is voorstander van strengere regelgeving voor de pers. Watson zegt dat zijn telefoon werd afgeluisterd toen hij betrokken was bij het onderzoek naar de Murdoch-kranten. Ook dat ontkent NGN.

Andere claims

Deze zaak staat los van de zaak over het afluisteren van telefoons die Harry aanspande tegen de Mirror Group Newspapers (MGN). De rechtbank oordeelde dat MGN-journalisten tussen 1996 en 2011 telefoons hebben gehackt en dat dit vanaf 1998 "wijdverbreid en gebruikelijk" was.

De krantenuitgever stemde er vorig jaar mee in om de prins een niet bekendgemaakt bedrag aan schadevergoeding te betalen, plus zijn juridische kosten, bovenop de bijna 165.000 euro die hem al door de rechters was toegekend.