Veel meer muskus- en beverratten gevangen, DNA-sporen helpen bestrijders

Vorig jaar zijn in Nederland duizenden muskus- en beverratten meer gevangen dan in het jaar daarvoor. De stijging komt niet onverwacht. Door hoogwater in Duitsland liepen de holen van de knaagdieren daar onder water en trokken ze stroomafwaarts naar Nederland op zoek naar droge plekken.

De muskus- en beverratten worden bestreden omdat ze veel schade aanrichten. Ze graven holen en gangenstelsels waardoor dijken en kades verzakken.

De Unie van Waterschappen meldt dat in 2024 ruim 65.000 muskusratten zijn gevangen, een toename van 15.000. Het aantal gevangen beverratten ligt een stuk lager (bijna 2000, ruim 200 meer dan in 2023).

Gevangen aan de grens

De meeste muskus- en beverratten werden al meteen aan de grens met Duitsland gevangen, om te voorkomen dat ze in Nederland schade aanrichten.

De waterschappen zeggen dat de knaagdieren amper vijanden hebben en zich razendsnel voortplanten. "Een vrouwtjesmuskusrat kan drie tot vier keer per jaar jongen krijgen. Daarom zitten we er echt bovenop."

Ook zijn de dieren een gevaar voor de biodiversiteit. De muskus-en beverratten eten bijvoorbeeld riet en lisdodde. En dat is de doodsteek voor vogels als de zwarte stern en de kleine karekiet, zeggen de waterschappen. "Die juist leven in het riet."

DNA

Bij het opsporen van de muskus- en beverratten wordt steeds vaker gebruikgemaakt van DNA. In watermonsters kunnen DNA-sporen zitten en vervolgens zetten bestrijders op die plekken kooien en klemmen uit.

De waterschappen willen Nederland in 2034 zo goed als muskusratvrij hebben. Het doel is bereikt als er tegen die tijd in het binnenland minder dan 500 muskusratten per jaar worden gevangen.