Reeks verkeersborden bij milieuzone Amsterdam leidt tot verwarring

Wie de milieuzone in Amsterdam-Oost inrijdt, komt daar een paal met maar liefst negen borden tegen. Die moeten duidelijk maken of je met je auto wel of niet verder mag, maar voor veel automobilisten wordt dat niet gelijk duidelijk.

Dat het zo veel verkeersborden zijn, heeft te maken met alle uitzonderingen die er zijn gemaakt. Zo mogen dieselauto's alleen naar binnen als ze minimaal het label 'emissieklasse 4' hebben. Grote bussen en vrachtwagens moeten van een nog hogere emissieklasse zijn.

Scooters mogen in principe alleen de milieuzone binnen als ze niets uitstoten, maar, zo is ook op de borden te lezen, er is een uitzondering gemaakt voor scooters die tussen 2011 en 2024 zijn ingevoerd. Voor taxi's gelden weer andere regels, zij mogen de milieuzone in als ze na 2009 gebouwd zijn.

Op de gok

Volgens stadsomroep AT5 leiden de verkeersborden tot verwarring bij automobilisten. "Je moet eigenlijk stoppen om alles eerst door te nemen", zegt iemand in een busje tegen de omroep. Een andere automobilist stelt voor om alles op één verkeersbord weer te geven. "Vooral omdat het er zoveel zijn.", zegt de vrouw. "Nu heb je niet eens de tijd om alles te lezen."

Een bestuurder van een dieselbusje kan niet aan de borden aflezen of hij wel of niet mag doorrijden: "Dat is een goede vraag, daar kom ik niet zo goed uit." Na een paar seconden turen, gokt hij erop dat zijn auto welkom is: "Ik heb een diesel, maar er zit nog maar 750 kilometer op de teller, dus hij is vrij nieuw."

Verplicht

De gemeente geeft tegenover AT5 toe dat het inderdaad veel verkeersborden zijn. "Het is een hele rij, omdat de milieuzone niet voor iedereen geldt. We zijn verplicht om deze borden te plaatsen, om ook te kunnen handhaven binnen de milieuzones voor auto's en brom- en snorfietsen."

Naast de verkeersborden zijn verschillende weggebruikers ook op andere manieren op de hoogte gebracht van de regels, zegt de gemeente. "We hebben Amsterdammers met een brom- of snorfiets en Amsterdamse ondernemers met een bestelbus of vrachtwagen de afgelopen jaren verschillende brieven gestuurd over de invoering van de zone."

Daarnaast is alle informatie ook online terug te vinden en is vandaag een publiekscampagne gestart. "Mensen die zich desondanks vergissen, krijgen de eerste maanden een waarschuwingsbrief op de mat met alle informatie over ontheffingen en ondersteuningsmaatregelen", aldus de gemeente.