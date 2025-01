Gevaar in Los Angeles houdt aan door sterke wind, nieuwe branden geblust

De brandweer heeft in Los Angeles enkele natuurbranden geblust die gisteren waren uitgebroken. Het is in de Amerikaanse staat Californië nog altijd droog en het waait hard, waardoor het risico op natuurbranden nog niet is afgenomen. Daarnaast zijn de branden die twee weken geleden in Los Angeles uitbraken nog niet geblust.

In ieder geval één van de branden van gisteren, bij het Griffith Observatory in een park ten noorden van Los Angeles, lijkt te zijn aangestoken. De politie heeft een man aangehouden. Een andere brand ontstond langs een snelweg in het zuiden van de stad. De weg werd tijdelijk afgesloten.

Verder naar het zuiden, in Poway in de regio San Diego, woedde gisteren ook brand. Met een grote inzet van mensen en materieel wist de brandweer te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde.

Aanhoudende wind

Vandaag en de komende dagen staat er opnieuw een harde wind en zit er weinig vocht in de lucht, waardoor het vuur zich snel kan verspreiden. De Santa Ana-winden, die onvoorspelbaar zijn en gepaard gaan met extreem harde windstoten, hebben er de afgelopen weken toe geleid dat de bosbranden zo groot konden worden. Ze zijn opnieuw opgestoken.

Ook heeft het in delen van Californië al bijna 300 dagen niet geregend, waardoor de natuur is uitgedroogd. In het weekend wordt er lichte regen verwacht, maar dat zal weinig effect hebben.

Federale hulp

De afgetreden vice-president Kamala Harris en haar man Doug Emhoff vlogen gisteren na de beëdiging van president Trump van Washington naar Los Angeles, waar ze een ontmoeting hadden met brandweerlieden, vrijwilligers en slachtoffers van een van de verwoestende branden in Los Angeles, de Eaton-brand in Altadena. Harris en haar man wilden hen een hart onder de riem steken. Hun eigen huis, in Pasadena, is gespaard gebleven, zei Harris.

President Trump uitte gisteren in zijn toespraak kritiek op de hulpverlening onder president Biden en zei dat hij vrijdag naar Los Angeles gaat. Gouverneur Gavin Newsom van Californië heeft gezegd dat hij zijn hoop heeft gevestigd op federale hulp bij de wederopbouw van de getroffen gebieden.

Brandstichting

Newsom waarschuwt de bevolking om alert te blijven op nieuwe branden en verdachte situaties meteen te melden. Mensen krijgen het advies om hun gras niet te maaien, om te voorkomen dat er een vonk ontstaat die een nieuwe brand veroorzaakt. Ook hebben de autoriteiten inwoners opgeroepen een evacuatieplan te maken en noodpakketten in huis te halen.

Hoewel de meeste mensen oplettend zijn, heeft de brandweer ook te maken met brandstichters. Sinds het uitbreken van de branden zijn volgens CNN ten minste acht mensen aangehouden die bomen, struiken, lage begroeiing of afval in brand hadden gestoken.

Een vrouw die vorige week werd aangehouden, heeft volgens de politie verklaard dat ze "er plezier in had om chaos en verwoesting te veroorzaken". Een andere verdachte zei dat hij hield van de geur van brandende bladeren. 95 procent van de branden in Californië worden volgens de brandweer door mensen veroorzaakt, al dan niet opzettelijk.

Extra materieel

De brandweer heeft op strategische plekken extra materieel neergezet, zodat in geval van nood snel kan worden ingegrepen. De grootste zorg op dit moment is dat de branden in Eaton en Palisades weer oplaaien en dat de brandweer ze niet meer onder controle kan houden.

Door deze branden zijn de afgelopen weken meer dan 14.000 gebouwen in vlammen opgegaan en voor zover bekend zijn er 27 mensen om het leven gekomen.