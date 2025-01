Veel gevangenen versus weinig gijzelaars: waarom de Gaza-deal uit balans lijkt

In de eerste fase van het staakt-het-vuren, die zes weken duurt, laat Hamas in totaal 33 gijzelaars vrij. In ruil laat Israël een kleine 2000 Palestijnse gevangenen gaan.

Veertien jaar geleden was die verhouding nog veel schever: Israël gaf toen 1027 gevangenen op in ruil voor de terugkeer van één soldaat: Gilad Shalit. Hij was op dat moment ruim vijf jaar gegijzeld door Hamas.

Slachtoffernatie Israël

Het is historisch te verklaren dat Israël zo ver gaat om zijn eigen burgers te beschermen, zegt Peter Malcontent, universitair docent Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. "Het past binnen het verhaal van Israël als slachtoffernatie, die continu moet zien te overleven in een vijandige omgeving. Binnen de Joodse slachtoffergeschiedenis is de norm dat je alles op alles zet om je burgers te beschermen."