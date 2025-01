Formule 1-team Haas schrijft geschiedenis met eerste vrouwelijke race-engineer

Müller was in de afgelopen jaren al als Performance Engineer werkzaam voor Haas. Nu maakt ze dus promotie naar een functie die in de Formule 1 nog niet eerder door een vrouw is bekleed.

Vrouwen in Formule 1

Het blijft nog even wachten op vrouwelijke coureurs in de Formule 1, maar in de afgelopen jaren zijn er steeds meer vrouwen te vinden bij de teams. Een van de bekendste is Hannah Schmitz van Red Bull. Als hoofdingenieur strategie zorgt ze er onder meer voor dat Verstappen en zijn teamgenoot de best mogelijke strategie hebben tijdens de race. Zo kan zij aangeven welke band op welk moment het beste is om te gebruiken.