Amerikaanse president heeft eigen munt: 'Best wel eng dat dit kan'

Hoeveel het Trump en de mensen om hem heen heeft opgeleverd? "Dat is nu al tientallen miljoenen en het loopt nog veel verder op", zegt Frank van Weert, topman van Whale Alert, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het opsporen van cryptotransacties. De reserve van 800 miljoen stuks die de mensen achter de munt nog in de markt kunnen zetten, was gisteravond 33 miljard dollar waard.

Crypto bro's

"Het zou ook kunnen dat sommige partijen in het begin gratis munten hebben gekregen. Die delen dan mee in de winst." Van Weert doelt op grote cryptobedrijven als Binance, die vaak een deel van het kapitaal krijgen. In ruil daarvoor maken ze het mogelijk om de munt op hun platform te verhandelen.

Of dat bij de Trump-munt ook is gebeurd, is onduidelijk. Zeker is dat het van oorsprong Chinese Binance meeprofiteert. Het bedrijf wist al vroeg grote aantallen munten in handen te krijgen. Die waren gisteravond ruim 2 miljard dollar waard.

Ook andere grote handelsplatformen als Bybit en Kraken vergaarden kapitalen van honderden miljoenen. "Het project lijkt duidelijk een manier om de crypto bro's te paaien", zegt Van Weert.

Mag het eigenlijk?

"Voorlopig lijkt alles te kunnen in Amerika onder deze president. En het gebeurt steeds openlijker en brutaler", zegt Dennis Post, crypto-expert van consultantkantoor EY. In Europa zou het niet meer door de beugel kunnen, zegt Post, sinds de nieuwe MiCar-regels afgelopen jaar ingingen.

Ook advocaat Woody Jansen de Lannoy denkt dat Trump en zijn mensen net binnen de grenzen blijven, maar dat kan veranderen. "Team Trump kan niet zomaar de overige 800 miljoen munten die ze nog hebben, dumpen. Dan grijpt de toezichthouder wel in."

Toch zijn er al aanwijzingen dat er mogelijk sprake is van handelen met voorkennis, waarbij miljoenen is verdiend, zegt Van Weert. "Een normaal persoon zou hier niet mee wegkomen. Het is best wel eng dat dit kan. De originele belofte waar crypto mee begon, lijkt nu toch echt wel te zijn gestorven."

Melania-coin

De Trump-coin is niet de eerste cryptomunt met steun van Trump. In september werd de World Liberty Financial Token gelanceerd, met steun van de zoons van de president en met Donald Trump als Chief Crypto Advocate.

Melania Trump, de vrouw van de president, lanceerde afgelopen zondag ook een eigen munt. Die heeft een marktwaarde van ruim 900 miljoen dollar.