Protesterende boeren richten schade aan bij landingsbaan vliegveld Eelde

Groningen Airport Eelde doet aangifte tegen boeren die gisteravond tijdens een protestactie over de landingsbaan van het vliegveld reden en vernielingen aanrichtten.

De boeren protesteerden met trekkers bij de luchthaven en dat verliep volgens de interim-directeur van het vliegveld, Bart Schmeink, aanvankelijk gemoedelijk. Maar toen de boeren door de politie werden weggeleid bij de start- en landingsbaan, namen zo'n twintig boeren een andere afslag en reden ze toch de baan op.

"Ik ben enorm verbaasd dat mensen dit doen", zegt Schmeink tegen RTV Noord. "Ook na elf uur 's avonds kunnen er vliegtuigen landen. Dat kan zijn vanwege uitwijk of wanneer er een donororgaan binnenkomt."

Ook had de actie problemen kunnen opleveren voor de traumahelikopter. "Een traumahelikopter zou elk moment moeten kunnen opstijgen en landen, daar is die voor. Gelukkig is dat nu goed gegaan."

Kabels en landingslampen vernield

Naast de gevaarlijke situatie voor het vliegverkeer, is er ook schade veroorzaakt. Zo zijn er kabels en landingslampen vernield en hekken geforceerd.

Volgens Schmeink had de schade van de vernielingen in de tonnen kunnen lopen, maar lijkt het mee te vallen. Het vliegveld heeft de schade inmiddels hersteld en er kan gewoon gevlogen worden.

Eiwitrijk veevoer

Boeren protesteerden gisteravond in onder meer Breda, Groningen en Alkmaar tegen kabinetsplannen om eiwitrijk veevoer te verbieden. Ook vandaag houden ze op verschillende plaatsen in het land kleine protestacties.

Er wordt onder meer gedemonstreerd op het Malieveld in Den Haag en bij provinciehuizen elders in het land.