Ook gratie voor Capitoolbestormers die jarenlange celstraffen kregen

In de reeks van decreten die president Trump op de dag van zijn aantreden tekende, zat er ook één bij die gratie geeft aan meer dan 1500 Amerikanen die zijn vervolgd voor hun rol bij de bestorming van het Capitool. Van anderen wordt hun celstraf drastisch ingekort, waardoor ze direct kunnen vrijkomen. Voor veertien veroordeelden die de zwaarste vonnissen hoorden, vervalt bij elkaar meer dan honderd jaar gevangenisstraf.

Trump had al aangekondigd dat hij velen gratie zou verlenen, maar er werd rekening mee gehouden dat hij de zwaardere zaken individueel zou willen beoordelen. "We gaan het allemaal uitzoeken", zei hij eerder. Maar gisteren was zijn verhaal vanuit het Oval Office eenduidig en sprak hij over 'gijzelaars' die lang genoeg hebben vastgezeten.

Onder de veroordeelden die nu vrijkomen, is ook voormalig leider van de rechts-extremistische Proud Boys, Enrique Tarrio. Hij kreeg in september 2023 22 jaar gevangenisstraf opgelegd voor zijn rol bij de bestorming van het Capitool, de hoogste straf die werd gegeven.

Tarrio was destijds niet in Washington, maar stuurde de bestorming op afstand aan. Hij werd veroordeeld voor zogenoemde opruiende samenzwering.

Oath Keepers

Ook Proud Boys-lid David Dempsey, die 20 jaar cel kreeg voor het gebruiken van zwaar geweld, zal vrijkomen. Hij ging op 6 januari 2021 agenten te lijf, waarbij hij onder meer een vlaggenstok en pepperspray gebruikte.

Verder gaat een streep door de 18 jaar celstraf die Stewart Rhodes kreeg. Hij is de oprichter van de ultranationalistische Oath Keepers. Dat is een van de burgermilities die deelnamen aan de gewelddadige bestorming van het parlement in Washington.

Het decreet van Trump maakt in één klap een einde aan een van de omvangrijkste onderzoeken van de Amerikaanse justitie ooit. Zaken die nog lopen, komen te vervallen.

Een paar weken geleden liet justitie het onderzoek al vallen naar de eigen betrokkenheid van Trump bij de bestorming en pogingen om de verkiezingsuitslag te manipuleren. Dat was nadat duidelijk was geworden dat Trump opnieuw president zou worden en na een uitspraak van het Hooggerechtshof dat oordeelde dat de president gedeeltelijk aanspraak kon maken op immuniteit.

Trump heeft de dag van de bestorming van het Capitool "een ongelooflijk mooie dag" genoemd. "Ze waren daar met een hart vol liefde", zei hij over de bestormers. Met de massale gratie wil Trump het narratief over 6 januari 2021 verder herschrijven, legt correspondent Rudy Bouma in deze video uit: