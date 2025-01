KNWU bezuinigt op beloften: geen Nederlandse jeugd naar WK in Rwanda

"Heel erg zonde", noemt Veelers het besluit. "Voor mij persoonlijk, maar vooral voor het Nederlandse wielrennen. De keuze voor de junioren begrijp ik wel. Steeds meer beloften vinden hun plek al in het profpeloton of de opleidingsploegen van de profteams. Maar jammer is het wel."

Behalve de WK en EK worden drie prestigieuze etappekoersen met nationale jeugdselecties verreden: de Vredeskoers in Tsjechië, de Orlen Nations Grand Prix in Polen en de Ronde van de Toekomst.

Klinkende namen

Vooral de Ronde van de Toekomst - de Tour de France voor beloften - geldt als dé graadmeter om de grootste talenten aan het werk te zien. Op de recente erelijst staan klinkende namen als Egan Bernal, David Gaudu, Tadej Pogacar en Isaac Del Toro.

"Voor beloften zijn dat de belangrijkste koersen van het jaar", legt Veelers uit. "Toevallig zijn de WK's de komende twee jaar in Rwanda en Canada extreem dure operaties. Maar voor een jongen als Wouter Toussaint vind ik het heel jammer. Wouter is een goede klimmer, heeft zich vorig jaar bewezen in de Giro d'Italia Next Gen en de Vredeskoers. Hij had het goed kunnen doen in Rwanda."