Driekwart gemeenten krijgt begroting niet rond, keuzes uitgesteld

Driekwart van de gemeenten duikt de komende jaren samen voor miljarden euro's in de rode cijfers. Dat blijkt uit een berekening van accountantsbureau BDO, dat elk jaar de meerjarenbegrotingen van alle gemeenten in Nederland tegen het licht houdt. Het valt op dat veel gemeenten keuzes maar blijven uitstellen, in de hoop dat het Rijk toch nog bijspringt.

Slechts een kwart van de 342 gemeenten blijkt de komende drie jaar een positieve begroting rond te kunnen krijgen. Samen verwachten zij in die periode een overschot van 1,4 miljard euro te realiseren. Bij de overige driekwart komt het tekort volgens de berekeningen van BDO uit op 5,2 miljard euro.

De geldproblemen bij de gemeenten komt niet uit de lucht vallen, maar ze nemen wel steeds harder toe. Een jaar geleden rekende BDO nog uit dat een kwart van de gemeenten de komende jaren tekorten zouden oplopen. Volgens BDO hebben Nederlandse gemeenten nu samen weliswaar 41 miljard euro aan reserves, maar zijn niet alle reserves te gebruiken om de gaten in de begroting te dichten.

Ravijnjaar

De grootste problemen vinden volgend jaar plaats, waarin de tekorten volgens BDO zullen oplopen naar 1,4 miljard euro. In dit zogenoemde 'ravijnjaar' wordt vanuit het Rijk flink gekort op de bijdrage aan gemeenten. Veel colleges weten voor taken als de Jeugdzorg niet hoe ze die financieel moeten rondbreien.

Marc Steehouwer van BDO stelt dat veel gemeenten hopen op extra geld van het Rijk. Mede daarom wordt het doorhakken van knopen uitgesteld. "Begin 2026 zijn er ook gemeenteraadsverkiezingen. Als colleges nu pijnlijke keuzes maken, kunnen de huidige partijen in het college worden afgestraft."

Dat laatste valt BDO op in de nageplozen meerjarenbegrotingen. Gemeenten die met het oog op de overheidskortingen hebben besloten om te gaan bezuinigen, hebben nog niet concreet gemaakt hoe ze dat gaan doen. Als die knoop is doorgehakt, vallen die klappen bij buurthuizen, het onderhoud van groen en subsidies. Ook worden zaken als onroerende zaakbelasting, parkeertarieven en leges verhoogd.

Volgens Steehouwer zijn zulke maatregelen niet altijd nodig: "Gemeenten mogen ook echt goed naar hun eigen organisatie en keuzes kijken. Is nu alles wat je plant en doet nodig? Niet alleen gemeenten zijn aan zet, ook het Rijk. Je kunt niet als gemeente blijven wachten tot het Rijk over de brug komt. Dat gaat het niet oplossen."

Gemeenten dreigden eerder naar de rechter te stappen als de rijksoverheid niet met geld over de brug zou komen voor onder meer jeugdzorg: