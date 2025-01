Formatie Oostenrijk in nieuwe fase, rechts-radicale bondskanselier stap dichterbij

De relatie tussen de formerende partijen is al onder druk komen te staan door een opgedoken video van FPÖ-kopstukken, gepubliceerd door Der Standard. Aan een Stammtisch in een Weens café wordt de ÖVP door FPÖ'ers een "machtsbeluste" partij "in erbarmelijke staat" genoemd, die eigenlijk naar de oppositiebanken moet worden verwezen.

ÖVP-leider Stocker, die Kickl eerder een 'veiligheidsrisico' noemde, verzekert nu "zijn waarden nooit op te geven" en duidelijke grenzen te trekken. Maar hij zit klem: er lijkt geen alternatief, nu de onderhandelingen met de centrumlinkse SPÖ en liberale NEOS zijn mislukt. Wat rest zijn nieuwe verkiezingen, maar zijn partij is in de peilingen naar een dieptepunt van 18 procent gezakt. De FPÖ groeit juist verder.

Persvrijheid onder druk

In reactie op de publicatie van Der Standard viel de FPÖ de 'linkse stasi-krant' hard aan. Ook stelde een vooraanstaande FPÖ'er voor subsidies voor de vrije pers stop te zetten. De Oostenrijkse Vereniging van Hoofdredacteuren sloeg daarop alarm. Zij waarschuwen dat de persvrijheid wordt bedreigd met de FPÖ in de regering. Ook de publieke omroep ÖRF vreest drastische bezuinigingen en politieke inmenging.

De omroep is niet de enige die zich roert. Een groep van 150 vooraanstaande kunstenaars roept de ÖVP in een open brief op niet met de FPÖ in zee te gaan. "Het zal het grootste kapitaal van Oostenrijk vernietigen: het wereldwijde aanzien als land van kunst en cultuur."

Ook de baas van de Kamer van Koophandel, tevens ÖVP-coryfee, roert zich. Hij vreest schade aan de Oostenrijkse export als de FPÖ geen afstand doet van complottheorieën en de wens om van Oostenrijk een 'fort' te maken.

De vraag is of Kickl bereid is verder afstand te doen van zijn radicale standpunten of dat hij, gesteund door de goede peilingen, juist de ÖVP op de knieën weet te krijgen. De gesprekken vinden nu op een geheime locatie plaats. Wanneer een deal kan worden verwacht, is onduidelijk.