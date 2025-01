Wie is Dana White, de vechtsportbaas en vertrouweling van Donald Trump?

Hij zat gisteravond op de tweede rij, vlak achter Barack Obama, Bill Clinton en George Bush, toen Donald Trump werd beëdigd als 47ste president van de Verenigde Staten: Dana White. De flamboyante vechtsportbaas van de UFC is een vertrouweling van Trump en behoorlijk invloedrijk dankzij de nieuwe president. Een profiel van een selfmade miljonair met een hele grote mond.

"Elke Amerikaan die niet voor Trump heeft gestemd, wil ik het volgende laten weten", sprak White met overslaande stem de avond voor de nieuwe president beëdigd werd op de victory rally voor duizenden republikeinse stemmers. "Hij is een ontzettend loyale vriend van me en is er altijd voor me geweest op mijn hoogte- en dieptepunten. Niet één keer wilde hij er iets voor terug."

"Donald Trump is de beste, sterkste en daadkrachtigste persoon die ik ooit heb gekend. Als je van Amerika houdt, dan moet je deze president steunen."