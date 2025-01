Spoorovergang in Bunnik na botsing hersteld, treinverkeer hervat

Het treinverkeer tussen Utrecht Centraal en Driebergen-Zeist is hervat. Gisterochtend vroeg kwam het stil te liggen, nadat een passagierstrein van de NS op een spoorwegovergang in Bunnik op een graafmachine was gebotst. Die was stilgevallen op de overgang.

De botsing veroorzaakte veel schade aan de intercity, spoorwegovergang en de bovenleiding. ProRail sprak van veel herstelwerk. "Uiteindelijk hebben we de beschadigde overweginstallatie moeten vervangen", zegt een woordvoerder.

Gisteren kwam de graafmachine met aanhanger rond 06.00 uur stil te staan op de spoorwegovergang. Een intercity naar Arnhem botste er met hoge snelheid tegenaan. De treinmachinist raakte hierdoor lichtgewond. In de trein zaten zeven passagiers. Zij bleven ongedeerd.

De bestuurder van de graafmachine wist op tijd weg te komen. "Zijn motor viel uit toen hij op het spoor stond", zei een woordvoerder van ProRail gisteren tegen RTV Utrecht. "Hij heeft de klap gevoeld, maar is heelhuids net op tijd uit het voertuig gekomen."

Een omstander filmde het moment van de botsing: