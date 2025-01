Zverev wint van Paul en gaat naar halve finale Australian Open

Alexander Zverev heeft voor de derde keer de halve finales van de Australian Open bereikt. De Duitse nummer twee van de wereld, die nog nooit een grandslamtitel won, versloeg Tommy Paul met 7-6 (1), 7-6 (0), 2-6, 6-1.

Paul (ATP-11) zal slecht slapen na een partij vol gemiste kansen. De Amerikaan serveerde in de eerste set op 6-5 voor de set, maar miste een setpunt en was kansloos in de tiebreak.

Paul verzuimde in de tweede set op 5-3 om de set uit serveren, miste op 5-4 een setpunt en speelde opnieuw een beroerde tiebreak. In de derde set drukte de Amerikaan met fantastisch spel wel koelbloedig door. Zverev speelde daarna minder passief en gunde Paul nog slechts één game.

Later vandaag treffen Novak Djokovic en Carlos Alcaraz elkaar.