Djokovic wint titanenstrijd van Alcaraz in kwartfinales Australian Open

Novak Djokovic is nog altijd in de race voor zijn elfde Australian Open-titel. In de kwartfinalekraker tegen Carlos Alcaraz trok hij in vier sets aan het langste eind: 4-6, 6-4, 6-3, 6-4.

Daardoor kwam Alcaraz, de nummer drie van de wereld, opnieuw niet verder dan de kwartfinales. Alcaraz won al vier grandslamtitels, maar bereikte in Melbourne nog nooit de halve finales.

Djokovic wint eerste set

Djokovic, tienvoudig winnaar van het grandslamtoernooi in Melbourne, moest in de eerste set nog zijn meerdere erkennen in Alcaraz. Op 4-4 plaatste de 21-jarige Spanjaard de beslissende break, mede dankzij een fraaie passeerslag en een afzwaaier van Djokovic.

Direct daarna nam Djokovic een medische time-out, vanwege een blessure aan zijn linker bovenbeen. Alcaraz had vervolgens weinig moeite om de set uit te serveren.