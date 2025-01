Taliban laten Amerikanen vrij in ruil voor Afghaanse gevangene

De Taliban in Afghanistan hebben twee Amerikaanse gevangenen vrijgelaten in ruil voor een Afghaan die al jaren vastzit in de VS. Een van de Amerikanen is Ryan Corbett, die in augustus 2022 werd ontvoerd in het land.

Corbett woonde in Afghanistan ten tijde van de val van de Afghaanse regering in 2021. Die regering werd door de VS gesteund. Corbett was met zijn familie teruggekeerd naar de VS, maar was op zakenreis in Afghanistan toen hij werd ontvoerd.

Wie de tweede Amerikaan is, is nog onduidelijk. Amerikaanse media noemen onder anderen William McKenty. Over hem is weinig bekend, ook niet wat hij in Afghanistan deed. Dat zou mede op verzoek van zijn familie zijn geweest.

De Afghaan die vrijkomt, is Khan Muhammad, die in oktober 2016 werd opgepakt in de buurt van Jalalabad, in de noordoostelijke provincie Nangahar. Hij had zich volgens de VS schuldig gemaakt aan de handel in opium en heroïne naar de VS. Daarmee wilde hij raketaanvallen op Amerikaanse militairen financieren. Ook zou hij achter aanvallen op Afghaanse regeringsdoelen hebben gezeten.

Boer was informant

Khan Muhammad werd een jaar na zijn aanhouding uitgeleverd aan de VS en veroordeeld tot levenslang. Hij zat zijn straf uit in Californië. De Afghaan kwam destijds op de radar van de Amerikanen na een tip van een lokale boer. Die man verklaarde zich daarna bereid om als informant te werken en nam gesprekken op die hij voerde met Muhammad.

Het zou eigenlijk de bedoeling zijn geweest de gevangenenruil af te ronden onder het presidentschap van president Biden, maar door slechte weersomstandigheden zou er vertraging zijn ontstaan. Daarbij zouden de Taliban volgens een bron van CNN er de voorkeur aan hebben gegeven de nieuwe president Trump met de eer te laten strijken.

Qatar heeft bemiddeld bij de gevangenenruil. Muhammad zou zijn overgebracht naar Doha en ook de twee Amerikanen zouden Afghanistan hebben verlaten.

De familie van Corbett heeft zijn vrijlating bevestigd en bedankt Biden, Trump en bemiddelaar Qatar.

Twee Amerikanen nog vast

Er zitten nog twee Amerikanen vast in Afghanistan. De ene is George Glezmann, die onderhoudsmonteur was bij de luchtmacht. De tweede is Mahmood Habibi, een Afghaanse Amerikaan die in het land werd opgepakt na de Amerikaanse raketaanval in Kabul waarmee al-Qaida-leider Ayman al-Zawahri in 2022 werd gedood. De Biden-regering zou hebben geprobeerd hen onderdeel te maken van de gevangenenruil, maar dat is mislukt.