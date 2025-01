Spaanse Badosa schakelt Gauff uit en plaatst zich voor halve finales Australian Open

Paula Badosa heeft voor het eerst de halve finales van een grandslamtoernooi bereikt. De Spaanse won op de Australian Open met 7-5, 6-4 van Coco Gauff (3).

Badosa behoort met haar indrukwekkende baselinespel tot de mondiale top, maar mede door blessureleed wilde het bij de voormalig nummer twee van de wereld de de afgelopen jaren maar niet vlotten.

Gauff won vorig jaar twee keer van de Spaanse (WTA-12), maar strooide nu met afzwaaiers. Badosa stond in de eerste set geen enkel breakpoint af, brak Gauff op 5-5 en liep in de tweede set naar 5-2 uit. Even later boekte Badosa haar eerste zege op een toptienspeelster op een grandslamtoernooi.