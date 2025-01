Nieuwe wet moet einde maken aan kat-en-muisspel rond designerdrugs

Een verbod op groepen chemische stoffen moet een einde maken aan het kat-en-muisspel tussen de overheid en producenten van designerdrugs. Vandaag buigt de Eerste Kamer zich over een wetsvoorstel dat in één klap meerdere zogeheten 'nieuwe psychoactieve stoffen' verbiedt.

Nu moeten synthetische drugs nog stuk voor stuk op de Opiumlijst worden gezet. Dat kost veel tijd en zodra een middel wordt verboden, passen de makers een molecuul aan, zodat het een andere stof wordt. Het middel is dan weer legaal.

Een voorbeeld is de designerdrug 3-MMC, die de nodige problemen veroorzaakt. Het kwam op de markt nadat voorganger 4-MMC was verboden. Toen ook 3-MMC op de Opiumlijst belandde, pasten producenten de formule opnieuw aan en ontstond 2-MMC. Dit middel is vooralsnog legaal, maar de werking is niet of nauwelijks anders dan zijn verboden soortgenoten.

Vrijstaat

Met de nieuwe wet, die al door de Tweede Kamer is aangenomen, zou de hele stoffengroep in één keer verboden zijn. Het zou de internationale handel en productie van dit soort designerdrugs moeilijker maken. Daarnaast moet het de indruk wegnemen bij gebruikers dat deze stoffen minder schadelijk zijn dan de verboden drugs, alleen maar omdat ze legaal zijn.

Politie en justitie pleiten al jaren voor zo'n wetswijziging. Volgens de politie zijn de gezondheidsrisico's van designerdrugs groot. Bovendien zijn de meeste stoffen in het buitenland al wel verboden, terwijl handelaren de drugs hier ongestoord online kunnen verkopen.

"Dat schaadt onze reputatie en maakt Nederland een vrijstaat voor criminele groeperingen", zegt Willem Woelders, landelijk portefeuillehouder drugs bij de politie. Volgens hem is er een verband met de illegale drugsindustrie. "Dat gaat gepaard met bedreigingen, aanslagen en ernstige risico's zoals explosies in illegale laboratoria zonder veiligheidsmaatregelen."